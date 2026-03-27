(Audio) El Párroco Domingo Torquatti, invita a la comunidad para celebrar su cumpleaños 80

27 marzo, 2026 0

El Sábado 23 de mayo desde las 20, Domingo Torquatti festejará su cumpleaños Nº 80, con una Misa de Acción de Gracias, en la Parroquia Nuestra Señora de Luján de Av. Libertad y Colón, y desde las 21 harán una cena y bale familiar en el Salón parroquial Mons.

Para conocer más detalles, desde LU 24 dialogamos con El Padre Domingo Torquatti quien dijo “hace 40 años llegaba a la Parroquia de nuestra ciudad, con esta idea lo único que quiero es devolverle algo a las personas quienes estuvieron a mi lado en este tiempo”.

“Mi idea es reunirme y compartir un momento lindo con todos los presentes, de paso aprovechar para recaudar fondos, con el propósito de seguir financiando la obra”.

“El Menú para la ocasión, serán entrada: empanadas, plato principal: pollo al libro con papas y criollo con ensalada, postre, bebidas, torta y un Brindis, finalizando la jornada con baile, invitó a las personas que deseen compartir un lindo momento en familia”, aseguró.

“No busco que me festejen a mí, ni tampoco me de den regalos, mi regalo es estar hace 40 años en el Templo, predicar con el nombre de dios y vivir una nueva etapa acompañado de nuestro señor y la comunidad”, explicó.

“Las tarjetas estarán a la venta hasta el 18 de mayo a un valor de 35 mil los mayores y 18 mil pesos los menores, quienes deseen adquirirlas deben comunicarse al 2983 – 463648 o 2983 – 585108”, aclaró.

“Yo fui sacerdote luego de empezar y recibirme de Contador, pero no termine la carrera de Abogado, en el año 74 empecé en la Vida Franciscana, en el año 84 y 85 viví en Pigüé, a fines del 86 me vine a Tres Arroyos, por otro lado, en 2015 tuve la posibilidad de visitar al Papá Francisco quien fue mi profesor”, recordó.

“Debemos cambiar nuestro presente y mejorar el futuro de nuestras generaciones, viviendo la vida acompañados de Dios”, finalizó.

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