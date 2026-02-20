(audio) El Perdido se prepara para la 31ª edición de la festividad tradicionalista de “Los del Fierro”

20 febrero, 2026

La agrupación gaucha “Los del Fierro” celebra 35 años de trayectoria con una nueva edición de su clásica festividad tradicionalista en la localidad de El Perdido. En diálogo con LU24, Carlos Peciña, referente de la organización, brindó detalles sobre el nutrido programa de actividades que busca mantener vivas las raíces criollas y que este año contará con figuras de renombre nacional.

La celebración iniciará formalmente el sábado 28 de febrero con la tradicional cabalgata que une la ciudad cabecera de Coronel Dorrego con El Perdido. La columna de jinetes, que suele superar los 200 participantes entre familias y jóvenes, partirá a las 14:00 horas para arribar a la sede del ferrocarril cerca del atardecer. Este año, el recorrido rendirá homenaje a Carlos Molina, antiguo colaborador de la institución. Tras la recepción y un desfile animado por Santiago Izaguirre, la acción se trasladará al Club Progreso para la gran velada folclórica.

La noche del sábado en el club ofrecerá una propuesta gastronómica de asado y empanadas, acompañada por un despliegue artístico que incluye al cuerpo de baile municipal y al conjunto “Chango Paz” de Pringles. El plato fuerte será la presentación de Claudio Daniel Toro, quien llega desde Córdoba para aportar su jerarquía al escenario. Como novedad para esta edición, el cierre se modernizará con un “baile campero” a cargo de la banda de cumbia “Queso y Dulce”, oriunda de Olavarría, respondiendo al pedido de los asistentes de sumar ritmo tropical a la jornada.

Para optimizar los costos de traslado del público en el contexto económico actual, la organización decidió concentrar toda la actividad de campo el domingo 8 de marzo. Durante esa jornada, el predio de la agrupación será el escenario exclusivo para las jineteadas y destrezas criollas. Pesiña destacó el esfuerzo humano detrás del evento, señalando que, más allá de lo económico, lo que sostiene estas fiestas en los pueblos pequeños es la voluntad de los vecinos que donan su tiempo para recibir a visitantes de toda la región.

Las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta a un valor de 12.000 pesos, mientras que en puerta el costo será de 15.000 pesos. Los interesados pueden realizar reservas y consultas al teléfono (2932)-492789. El Perdido espera a toda la zona en el kilómetro 577 de la Ruta Nacional 3 para vivir dos jornadas de pura tradición y encuentro campero.

