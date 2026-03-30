CIC Barrio Boca: El Programa CEA fortalece atención y concientización sobre autismo (audio)

30 marzo, 2026 42

En el marco del mes de concienciación sobre el autismo, las licenciadas Jassia Porfilio (Terapia Ocupacional) y Anabella Soldavini (Psicopedagogía) visitaron los estudios de LU24 para detallar el funcionamiento del Programa CEA, un dispositivo dependiente de la Secretaría de Salud que opera en el CIC del Barrio Boca.

Este espacio surgió el año pasado para dar cumplimiento a una ordenanza municipal de 2019, con el objetivo de cubrir la necesidad de un equipo estatal que aborde las condiciones del espectro autista de manera integral.

Durante la conversación, las profesionales explicaron que el dispositivo se centra en la evaluación clínica del neurodesarrollo infantil para el despeje de autismo. Debido a la alta demanda y los recursos disponibles, el programa no realiza tratamientos individuales prolongados, sino que apuesta por la intervención mediada por padres.

Este enfoque busca brindar herramientas prácticas a las familias para que puedan favorecer el desarrollo de sus hijos en el hogar, además de articular redes de apoyo con el sistema educativo y otros profesionales del sector público y privado.

Un punto central de la charla fue el cambio de paradigma respecto al autismo. Las especialistas enfatizaron que no debe considerarse una enfermedad ni un trastorno que deba “curarse”, sino una condición con la que se nace y se convive.

Bajo el concepto de neuro diversidad, señalaron que las personas autistas tienen una forma particular de procesar la información y de vincularse con el entorno, lo que a menudo requiere que la sociedad elimine barreras sensoriales y comunicativas para lograr una verdadera inclusión.

Respecto al acceso al programa, informaron que la mayoría de las consultas llegan derivadas por las escuelas de nivel inicial o por pediatras de cabecera.

El proceso de evaluación es exhaustivo y dura aproximadamente tres meses, culminando en un informe completo que sirve de hoja de ruta para la trayectoria educativa y terapéutica del niño. Además, adelantaron que en el mes de mayo se llevará a cabo una capacitación junto a Región Sanitaria 1 dirigida específicamente a docentes y personal de salud para mejorar la detección temprana y el acompañamiento en el aula.

Finalmente, las licenciadas invitaron a la comunidad a acercarse a la salita del barrio Boca ante cualquier duda o señal de alerta, como desafíos en la comunicación, falta de contacto visual o patrones repetitivos.

Destacaron que la información es la principal herramienta para derribar el estigma y el miedo, permitiendo que el entorno sea un lugar favorable para el desarrollo de cada niño y niña.

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