(audio)El Programa de Salud Escolar Bonaerense avanza en el distrito

3 mayo, 2026 81

Iniciado en agosto del 2025, el Programa de Salud Escolar Bonaerense, promovido desde el Ministerio de Salud de la Provincia, se extiende en todo el distrito, este año con la premisa de llegar a 30 establecimientos educativos.

Carla Moreno, es promotora de esta investigación que aborda el organismo, y explicó a LU 24 la operatividad que tiene la iniciativa, y afirmó que “contamos con un equipo interdisciplinario destinado a realizar controles de salud, como los oftalmológicos, odontológicos, pediátricos y nutricionales, contando con profesionales que evalúan a los alumnos y establecen las estadísticas, que luego se vuelcan a una mesa interdisciplinaria, que evalúa y saca las conclusiones posteriores a las visitas”.

De acuerdo a las propuestas que aborda el Ministerio en tal sentido, se indica asimismo por parte de Moreno que “es una herramienta fundamental, nos faltaba esta etapa en los alumnos de primer año de primaria, con lo cual estamos muy contentos de poder lograr el objetivo propuesto”.

Volver