(audio) El Rotary Club Horizonte presentó su nutrida agenda de actividades solidarias

15 abril, 2026 0

María Luján Martínez, presidenta del Rotary Club Tres Arroyos Horizonte, detalló a LU24 el ambicioso calendario de actividades que la institución llevará adelante con el fin de dar respuesta a la creciente demanda de ayuda en la comunidad.

La dirigente destacó que, al ser un club joven, el esfuerzo de los socios y la colaboración de los vecinos son fundamentales para sostener los proyectos que buscan mejorar la realidad de diversas instituciones locales.

La actividad más inmediata es la denominada “Pollada” Solidaria, programada para este sábado 18 de abril. Con un valor de 25 mil pesos que incluye pollo al asador y ensalada, la entrega se realizará en las instalaciones de la Sociedad Rural.

Los fondos recaudados en esta ocasión tendrán como destino principal el apoyo a escuelas del distrito que han solicitado desde materiales didácticos hasta equipos de sonido para actos escolares y elementos de infraestructura como pintura, enduido y lijas para el mantenimiento de los edificios.

Sin embargo, el compromiso del club no se detiene allí. Para el 10 de mayo se organiza un “Té con Bingo” a beneficio del Hogar San José, una obra de gran envergadura que busca mejorar las condiciones del salón de usos múltiples de la institución.

Según explicó Martínez, el objetivo es colocar el cielorraso y los vidrios necesarios para acondicionar el espacio, que actualmente solo cuenta con el techo de chapa. Por este motivo, se ha hecho un llamado especial a toda la comunidad educativa y a los vecinos para que se sumen a este evento recreativo y solidario.

El calendario de mayo se completará el día 17 con la cuarta edición de la maratón “La Rueda Corre”, un evento que ya se ha consolidado en la agenda deportiva local y que permite participar tanto a corredores profesionales como a vecinos que desean colaborar caminando.

Finalmente, la planificación del semestre cerrará el 28 de junio con la decimosegunda edición del Desfile por la Inclusión, reafirmando el rol del Rotary Horizonte como un pilar en la articulación de esfuerzos para ayudar a quienes más lo necesitan en Tres Arroyos.

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