(audio) El Salón del Alfajor llega a Escobar con un ejemplar gigante de 200 kilos

17 abril, 2026 0

Desde este viernes y hasta el domingo, Escobar será sede de la primera edición del Salón del Alfajor, un evento que reunirá a productores y marcas de distintas regiones de la Argentina en torno a una de las golosinas más emblemáticas del país.

Desde la organización destacaron que el objetivo es dar visibilidad al sector y fomentar el crecimiento de la actividad. “Es algo hermoso poder darle valor y conocimiento la golosina más emblemática e icónica de la Argentina”, expresó Julieta Méndez, vocera del evento, en una entrevista con FM Ilusiones.

El encuentro se llevará a cabo en el predio de la Fiesta Nacional de la Flor (Mateo Gelves 1050, Belén de Escobar), con entrada libre y gratuita. La propuesta contará con más de 100 expositores y permitirá recorrer stands, degustar productos y conocer distintas variedades de alfajores.

Durante las tres jornadas se presentarán alfajores artesanales e industriales. bajo la coordinación y el apoyo de los expertos del Mundial del Alfajor. Esta colaboración garantiza una selección de altísima. “Es una competencia totalmente federal, porque va a haber colecciones de alfajores de todo el país”, afirmó Méndez.

El evento contará con la participación de más de 100 expositores provenientes de diversas regiones del país, quienes presentarán sus productos artesanales y variedades regionales.

La iniciativa incluirá charlas técnicas, demostraciones en vivo y una competencia que evaluará distintas categorías, con premios al mejor alfajor artesanal, industrial y al destacado local. Los ganadores se darán a conocer el sábado. También tendrá un espacio exclusivo para los más chicos que incluirá un parque de juegos inflables y talleres de mini alfajoreros, donde podrán aprender a crear sus propias golosinas de manera didáctica.

El momento más esperado del evento tendrá lugar el domingo, con el pesaje de un alfajor gigante con forma de flor, de dos metros de diámetro y más de 200 kilos. Luego será cortado en más de 1000 porciones, que se repartirán entre los asistentes.

“La idea es hacerle honor a Escobar, al predio de la flor y a todas las flores que se encuentran. Así que decidimos mostrar esta gran flor en forma de alfajor para que puedan ir a verla y también degustarla”, expresó la organizadora.

A su vez, el evento tendrá un componente solidario: más de 5.000 alfajores serán donados a comedores infantiles del partido de Escobar.

El Salón del Alfajor podrá seguirse a través de las redes sociales del Campeonato Argentino del Alfajor, donde se difundirá información sobre los expositores, actividades y resultados.

Esta celebración gastronómica nacional estará en Escobar desde este viernes hasta el domingo, en el horario de 12 a 20, con entrada libre y gratuita.

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