(audio) El temporal devastó la costa de Monte Hermoso y el municipio busca recursos para la reconstrucción

10 mayo, 2026 0

El fuerte temporal y la ciclogénesis que azotaron la región dejaron un escenario de devastación en Monte Hermoso, donde el mar arrasó con prácticamente toda la infraestructura del frente costero. Según explicó el intendente Hernán Arranz, el impacto fue tan severo que se perdieron casi dos kilómetros de paseo peatonal de madera y ciclovías, además de la destrucción total de un parador y daños estructurales graves en otras instalaciones que quedaron peligrosamente descalzadas por la fuerza del agua.

La situación es crítica debido a que la planificación urbana de la ciudad, diseñada hace más de un siglo, ubicó las edificaciones muy cerca de la costa, lo que hoy las vuelve extremadamente vulnerables ante estos eventos climáticos.

Arranz señaló que una obra estratégica de tres etapas quedó inconclusa tras el cambio de gobierno nacional; si bien se completaron los senderos y el articulado, quedó pendiente la construcción de un murallón de defensa que habría actuado como escudo ante la marejada.

Actualmente, el municipio se encuentra en una etapa de evaluación de daños para gestionar los recursos necesarios, con la presión de reconstruir la zona antes del inicio de la temporada estival.

A pesar de la recurrencia de estos fenómenos, el intendente ratificó la decisión de mantener construcciones sustentables en madera por su menor impacto ambiental, aunque reconoció que soluciones definitivas de hormigón resultan económicamente inalcanzables bajo el esquema de financiamiento actual.

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