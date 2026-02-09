(audio) Elecciones internas: el peronismo local logra lista de unidad

Este domingo se presentó la lista “Unidad Peronista” en la sede nacional del PJ, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con vistas a las elecciones del 15 de marzo en la provincia de Buenos Aires, al vencer el plazo establecido por la Junta Electoral.

El actual titular del Consejo de Partido, Alejandro Barragán irá por un nuevo período, y según expresó a LU 24, “estamos muy contentos de haber podido conformar la lista” y agregó que “sintetiza la continuidad del proyecto que nos permitió llevar a la municipalidad a Pablo Garate, por lo que convocamos a quienes participamos de las elecciones de septiembre el año pasado.

Sobre la integración de la nómina, Barragán manifestó: “Estoy acompañado en la Vicepresidencia por una mujer, Ana Bernardita Varese, un apellido muy importante en el peronismo tresarroyense, y también gente que no había participado que se incorporó en distintas secretarías y también mujeres con mucha capacidad de gestión que han sido presidentas del Partido como Norma Gaido y Adriana Guerrero, está Liliana Cassataro, quien fuera concejal con mucha actividad legislativa, y trabajaremos para que este gobierno tenga un gobernador peronista y ojalá también nos pase lo mismo, vamos a trabajar para la Nación”.

“La Provincia es el bastión de resistencia contra la política del presidente Milei que está avasallando derechos de los jubilados y los docentes, defendiendo los principios del peronismo”, definió finalmente.

