(audio) Empezó el Mundial en Casa Silvia, con las mejores promociones y expectativas de venta

Casa Silvia, grandes promociones, nuevos ingresos y grandes expectativas para este año, Juan Carlos Iglesias Gerente de dicho local en charla con LU24 dijo “Hay muchas opciones y creemos que este será un año de recambio al comprar un televisor más grande, económico y con todas las comodidades para disfrutar del mundial”.

“Es nuestro salón contamos con televisores de 86 pulgadas y aun con más dimensiones, atrayendo muchos clientes como un plus para este año”

“Por otro lado, esperamos tener grandes promociones con diferentes bancos como el Nación, y Provincia creemos que tendremos hasta 24 cuotas para pagar, un alivio para el bolsillo”.

“Un televisor de 32 pulgadas cuesta alrededor de 200 y 240 mil pesos uno más grandes entre 350 y 400 mil pesos”, explicó y detalló “el televisor que más vendemos actualmente es el de 50 pulgadas buscado masivamente por nuestros clientes”.

“En estos últimos años llegaron marcas nuevas, con gran aceptación e incluso nuevas tecnologías para mejorar el sonido que es afectado y nuestros clientes se quejan”, contó.

Sobre las promociones mencionó “ofrecemos créditos personales de hasta 24 cuotas fijas, hoy en día las redes sociales son un gran componente para que nuestros clientes se informen y es más fácil asesorarlos en nuestro local”.

“Este verano, tuvimos dos meses muy buenos, en diciembre y enero alcanzamos un crecimiento alrededor del 40%, esperamos que el boom del Mundial aumente ese número incrementando las ventas”, contó.

“Finalmente invito a la comunidad que se animen a pasar por nuestro local ubicado en calle 1810 al 356”, finalizó.

