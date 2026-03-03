(audio) Encuentro de huerteros en San Mayol: un espacio para sembrar comunidad y saberes

3 marzo, 2026 0

En el tranquilo marco de San Mayol, este sábado se llevará a cabo una jornada dedicada al intercambio y aprendizaje sobre la huerta orgánica. Fernando Pluis, referente de la “Huerta de Edén” y quien conversó con LU24, invita a la comunidad y a los vecinos de la zona a participar de este encuentro que comenzará a las 14:00. La actividad, de carácter totalmente gratuito, se desarrollará al aire libre recorriendo la huerta del anfitrión, la plaza principal y la biblioteca local.

El objetivo central de la reunión es compartir experiencias y fomentar el inicio de nuevos huerteros. Durante la jornada, los asistentes podrán intercambiar consejos, plantines y, fundamentalmente, semillas propias. Pluis destacó la importancia de producir semillas locales, ya que, al estar adaptadas al sol y al clima de la región, garantizan una mayor seguridad de éxito frente a las variedades comerciales. Además del intercambio, habrá mesas con productos a precios muy accesibles para quienes deseen fortalecer sus cultivos domésticos.

La invitación es abierta a todo público, sin necesidad de inscripción previa. Se recomienda puntualidad para no perderse ninguna de las charlas técnicas y prácticas que se darán en este “libro abierto” que representa el saber compartido entre productores y aficionados de la tierra.

