(audio) Encuentro Indígena lanzó su campaña de socios y proyecta su evento nacional

17 abril, 2026 0

La Asociación Encuentro Indígena de Tres Arroyos inició formalmente su campaña de socios para el ciclo 2026 con el objetivo de sostener sus actividades de difusión cultural y comunitaria.

Itatí Arigo, quien asumió recientemente el rol de tesorera en la nueva comisión directiva, confirmó que la cuota social se fijó en un valor de 2.000 pesos mensuales.

Los interesados en colaborar pueden realizar sus aportes de manera flexible, ya sea por mes o adelantando periodos mayores, utilizando el alias de la plataforma Ualá: Encuentro.Indigena o comunicándose directamente a los números de contacto de la entidad.

La renovación de autoridades se concretó tras la asamblea anual ordinaria celebrada en el Centro Cultural La Estación, donde se designó a Florencia De Luca como presidenta y a Lorena Cortés como vicepresidenta.

Esta nueva gestión asume el desafío de organizar la vigesimosegunda edición del Encuentro Nacional Indígena, que este año presenta un cambio significativo en su calendario habitual.

Según explicó Arigo, la intención institucional es trasladar el evento nacional al mes de agosto, adelantándose a la fecha de cierre de año en la que solía realizarse tradicionalmente.

Además del gran encuentro nacional, la asociación mantiene una agenda activa que incluye ciclos de cine debate y disertaciones de historiadores vinculados a la temática de los pueblos originarios.

En el corto plazo, la atención está puesta en el próximo 19 de abril, fecha en la que se conmemora el Día de los Pueblos Originarios en nuestro país.

Para esa semana se están programando actividades especiales que se darán a conocer en los próximos días, buscando mantener vigente la

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