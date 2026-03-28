(Audio) Enriqueta Catalín presenta su quinto libro “Cuentos en la Arena”

28 marzo, 2026 28

Enriqueta Catalín, presentará en la Sociedad de Fomento del Barrio Obrero, su quinto libro “Cuentos en la Arena”, en Charla con LU 24 la Escritora anticipó que “si todo sale bien, a más tardar en mayo saldrá al mercado”.

Luego, Aseguró “el primer libro que subí, lo presentó hace 22 años, en Entre Ríos, Paraná. Mí Segundo libro lo dí a conocer una vez que llegué a Tres Arroyos, titulado Corazón de Grillo”.

“Ahora mismo el Barrio Obrero, es mi casa y siempre lo será, porque fueron quienes me recibieron ni bien llegué a la ciudad. Actualmente voy a presentar mi quinto libro, Cuentos en la Arena”, aseguró.

“En la sede de nuestro Barrio hice distintos talleres para niños, lo cual es un momento muy lindo para mí, de esta forma recuerdo mi etapa como maestra y confirmó que siempre me gustó enseñar”, aclaró.

“Cuentos en La Arena: trata de una nena que comparte su regalo de navidad en la playa, en el faro ayuda a una Gaviota que estaba perdida, un Espanta pájaro que sueña con volar, escuchar música y un Cóndor que lleva en sus alas a una niña con el propósito de regalarle una estrella a su mamá”, contó.

A nivel personal aseguró que “el faro de Claromecó es un emblema de nuestras playas, siendo un símbolo del mar y quería que esté presente en dicho libro”.

“La ilustración está a cargo de una mujer Bahiense, con quien tengo una historia de vida particular ya que sus papás fueron compañeros de campamento con mis hijos”, explicó.

“Mi niñez fue libre, me crie en el campo jugando, subiéndome a los árboles, andando a caballo, como una niña de vuelo libre y así quiero ser hasta el último día de mi vida”, finalizó.

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