(audio) Este lunes, el Conservatorio ofrece un taller especializado para cuerdas

6 abril, 2026 2

El Conservatorio reafirma su compromiso con la formación artística y musical a través de una propuesta que busca trascender la enseñanza tradicional y brindar herramientas innovadoras a los músicos de la región. En esta oportunidad, se llevará a cabo un taller intensivo destinado a ejecutantes de viola, violín, cello y contrabajo, el cual estará a cargo de la docente Milena Eibuszic y quien conversó con LU24. La actividad se desarrollará este lunes, en el horario de 17 a 20 horas, en la sede de la institución ubicada en Lisandro de la Torre 1301.

El eje central de este encuentro es la resignificación del estudio instrumental, enfocándose no solo en los objetivos técnicos, sino en el proceso y la metodología que el estudiante aplica en su práctica diaria.

Milena Eibuszic destacó que la idea es trabajar sobre la forma en que se utiliza el cuerpo y la concentración, adaptando las rutinas a los tiempos actuales. Según explicó la profesional, muchas veces los libros de técnica proponen prácticas que resultan imposibles de cumplir en el contexto de la vida moderna, por lo que el taller busca que cada músico pueda inventar y encontrar su propia dinámica de estudio.

Uno de los pilares de la propuesta es el fomento de la autonomía. Los docentes, quienes también se desempeñan en la Orquesta Escuela, buscan que los alumnos desarrollen sus propias herramientas para crecer de manera independiente y no generar una relación de dependencia exclusiva con sus maestros.

Durante la jornada, se brindarán tips y consejos prácticos que los asistentes podrán aplicar a lo largo de toda su trayectoria con el instrumento.

Además de los conceptos teóricos y pedagógicos, el taller tendrá una instancia de práctica directa. Se invita a los participantes a concurrir con sus instrumentos y traer pasajes musicales específicos o dudas técnicas que no hayan podido resolver de forma individual para trabajarlos colectivamente. Aquellos interesados que no deseen tocar también podrán participar en calidad de oyentes.

En cuanto a la participación, el arancel se fijó en 6.000 pesos para los alumnos del Conservatorio y 8.000 pesos para el público en general.

Si bien las inscripciones se venían realizando de forma previa, la organización indicó que quienes deseen sumarse podrán acercarse directamente al lugar al momento del inicio.

La intención de los docentes es compartir un momento de intercambio y disfrute con la mayor cantidad de interesados posible, priorizando la difusión del conocimiento musical en la comunidad.

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