(audio) Este sábado, peña del Grupo Scout para honrar a los héroes de Malvinas

10 abril, 2026

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(audio) Este sábado, peña del Grupo Scout para honrar a los héroes de Malvinas

El Grupo Scout de Tres Arroyos, bajo la coordinación de Oscar Meijide, llevará adelante este sábado una peña folclórica y artística con un doble propósito: mantener vivo el reconocimiento a los excombatientes de Malvinas y recaudar fondos para el sostenimiento de su institución. En diálogo con LU24, Meijide explicó que, tras nueve años de realizar la tradicional vigilia del 2 de abril, este año decidieron trasladar el evento a una fecha posterior para dar continuidad a los homenajes nacionales y ofrecer a los veteranos un espacio de encuentro mucho más relajado y ameno.

La propuesta cultural para esta velada, que comenzará a las 21 horas en la sede del grupo, destaca por su diversidad. Además del folklore tradicional, la grilla incluye tango y sets acústicos de rock nacional, buscando integrar a distintos artistas de la ciudad y abrir el espacio a un público variado.

Esta iniciativa pretende ser el puntapié inicial de un ciclo de eventos mensuales que permita a los Scouts solventar el importante deterioro edilicio que sufre su sede histórica y costear los gastos del próximo campamento regional, que se realizará en mayo en la localidad de Médanos para niños de entre 10 y 14 años.

Con una entrada general de 5.000 pesos y el apoyo de comercios locales que han aportado donaciones para la cantina y sorteos, el evento se perfila como una cita clave para la comunidad.

La jornada contará además con un condimento especial: la visita de veteranos de guerra de Puerto Belgrano que también forman parte del movimiento Scout, reforzando el vínculo de hermandad que motiva esta peña solidaria.

(audio) Este sábado, peña del Grupo Scout para honrar a los héroes de Malvinas