(audio) Este sábado, peña del Grupo Scout para honrar a los héroes de Malvinas

10 abril, 2026 1

El Grupo Scout de Tres Arroyos, bajo la coordinación de Oscar Meijide, llevará adelante este sábado una peña folclórica y artística con un doble propósito: mantener vivo el reconocimiento a los excombatientes de Malvinas y recaudar fondos para el sostenimiento de su institución. En diálogo con LU24, Meijide explicó que, tras nueve años de realizar la tradicional vigilia del 2 de abril, este año decidieron trasladar el evento a una fecha posterior para dar continuidad a los homenajes nacionales y ofrecer a los veteranos un espacio de encuentro mucho más relajado y ameno.

La propuesta cultural para esta velada, que comenzará a las 21 horas en la sede del grupo, destaca por su diversidad. Además del folklore tradicional, la grilla incluye tango y sets acústicos de rock nacional, buscando integrar a distintos artistas de la ciudad y abrir el espacio a un público variado.

Esta iniciativa pretende ser el puntapié inicial de un ciclo de eventos mensuales que permita a los Scouts solventar el importante deterioro edilicio que sufre su sede histórica y costear los gastos del próximo campamento regional, que se realizará en mayo en la localidad de Médanos para niños de entre 10 y 14 años.

Con una entrada general de 5.000 pesos y el apoyo de comercios locales que han aportado donaciones para la cantina y sorteos, el evento se perfila como una cita clave para la comunidad.

La jornada contará además con un condimento especial: la visita de veteranos de guerra de Puerto Belgrano que también forman parte del movimiento Scout, reforzando el vínculo de hermandad que motiva esta peña solidaria.

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