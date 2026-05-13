(audio) “Estoy muy agradecido”: La palabra de Thomas Martínez y su madre tras la exitosa operación del arquero

13 mayo, 2026 107

Luego de una intensa movilización solidaria, el arquero de la categoría 2011 de las Inferiores del club ACDC, Thomas Martínez, fue intervenido quirúrgicamente con éxito y ya se encuentra en su hogar descansando junto a su familia.

Su madre, Maricel Espinosa, relató con alivio que la operación resultó mejor de lo esperado, ya que los médicos lograron reconstruir la zona afectada utilizando el propio dedo del joven, evitando así un procedimiento más invasivo.

Actualmente, Tomás tiene colocadas tres clavijas y deberá encarar un proceso de rehabilitación de tres meses que incluirá kinesiología y cuidados extremos, aunque con la gran noticia de que su futuro en el arco permanece intacto y podrá volver a jugar profesionalmente.

Maricel destacó la increíble rapidez con la que la comunidad respondió al llamado de ayuda, que comenzó apenas unos días antes con la propuesta de una rifa y una venta de criollo. El apoyo de la secretaria del club, Teresa Zúñiga, los compañeros de la ACDC, la comunidad educativa del Hogar San José y funcionarios municipales como Martin Garate, fueron fundamentales para alcanzar el objetivo.

Por su parte, el propio Tomás, aunque con los dolores lógicos del postoperatorio, se mostró profundamente emocionado y agradecido por el cariño de gente que, incluso sin conocerlo, se solidarizó con su causa.

Mientras espera el alta definitiva, el joven arquero aseguró que seguirá presente en los entrenamientos y partidos para acompañar a su equipo desde afuera de la cancha.

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