(audio) Estudiantes crean una app que identifica posibles problemas nutricionales en el ganado

9 abril, 2026 6

Estudiantes de la Universidad Nacional del Sur (UNS) desarrollaron una aplicación que, mediante Inteligencia Artificial, permite identificar posibles problemas nutricionales en el ganado. Para saber más, FM Ilusiones conversó con Ian Sebalt, uno de los impulsores de la propuesta.

A partir de una simple fotografía, la herramienta calcula el índice de condición corporal, un indicador que estima la cantidad de grasa y el desarrollo muscular del animal. De este modo, facilita determinar si está por debajo de su peso, en un nivel adecuado o con sobrepeso, información clave para la planificación reproductiva y alimentaria.

El proyecto fue impulsado por Ian Sebalt y Juan Ignacio Rodríguez Mariani, ambos provenientes de familias de pequeños y medianos productores del sudoeste bonaerense, quienes vivieron de cerca las consecuencias de la sequía y la pérdida de animales. Años más tarde, ya en la universidad, junto a Lucas Bazán, lograron dar forma a una solución para una problemática frecuente en distintas regiones del país.

De acuerdo con la UNS, Sebalt y Rodríguez Mariani nacieron en Bahía Blanca y tienen 22 y 25 años, respectivamente, mientras que Bazán, oriundo de Buenos Aires, tiene 23. Los tres cursaron juntos la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Información y eligieron trabajar en equipo para su tesis final. Así surgió “Proyecto Agro”, una iniciativa orientada a enfrentar las dificultades que atraviesan los campos en períodos de escasas lluvias, cuando los animales pueden sufrir pérdida de peso o deshidratación.

“Un agrónomo del INTA nos pidió algún tipo de respuesta al difícil control del estado de los vacunos cuando no hay pastos ni agua a causa de falta de lluvia. Especialmente porque no hay elementos técnicos para que el personal rural pueda detectar inconvenientes en los ejemplares y la interpretación errónea de la condición clínica o nutricional puede ocasionar pérdidas productivas totales o parciales”, explican los creadores de la aplicación.

“La problemática planteada no era lejana a nosotros: las sequías del campo afectaron a nuestras familias. Ellos refieren como períodos muy complicados. Todo el contexto nos motivó muchísimo más a realizar algo útil para el sector”, contó.

La aplicación permite calcular el índice de condición corporal de una vaca con solo tomar una foto. A partir de esa imagen, estima la grasa corporal y la musculatura, lo que ayuda a determinar si el animal está demasiado delgado, en su peso ideal o con sobrepeso, información fundamental para la gestión productiva.

“Este índice es muy importante para mantener al ganado en un estado óptimo, maximizando la producción y mejorando la salud general del animal. Sin embargo, es muy complicado determinarlo y solo lo suelen hacer los profesionales como veterinarios o ingenieros agrónomos”, indicaron los autores.

“Nuestro objetivo fue que cualquier persona con un celular pueda calcular este índice de manera rápida, simple y precisa. Incluso, se puede hacer sin conexión, lo cual es un plus en un área que suele estar alejada de las antenas. Eso conllevó un desafío extra, ya que forzaba a que el procesamiento se hiciera en un entorno limitado en potencia, como es el celular”, siguió.

De acuerdo con la UNS, el sistema realiza un análisis automatizado de la condición corporal del ganado mediante un modelo de clasificación de imágenes y permite llevar un registro individual de cada evaluación. “Cuando uno ingresa a la aplicación puede abrir la cámara de su celular, tomar una foto e instantáneamente se ejecuta el modelo que calcula el índice, dando una respuesta rápida y recomendaciones sobre acciones a tomar para mejorar la condición del animal. Además, para facilitar el trabajo al usuario, agregamos el reconocimiento de cada vaca. El propósito fue integrar una herramienta tecnológica al manejo rutinario del establecimiento, asistiendo al productor en el control sanitario y nutricional de su ganado”.

El índice contempla variables como las costillas, la cintura (vista superior), la flexión abdominal (de perfil), la columna vertebral, las caderas y el peso, almacenando la información para su seguimiento, que también puede visualizarse en una página web. “Cuando no llueve por largo tiempo, el personal depende fundamentalmente de sus saberes empíricos para mantener los índices productivos. Para el control riguroso que debe seguirse, ideamos una herramienta que usa inteligencia artificial para ayudar a productores ganaderos a tomar mejores decisiones”, relató.

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