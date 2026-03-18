(audio) Eugenio Simonetti impulsa la conectividad satelital para reforzar la seguridad en el campo

18 marzo, 2026 0

El presidente de la Sociedad Rural de Tres Arroyos, Eugenio Simonetti, destacó a LU24 la importancia de incorporar tecnología satelital para garantizar la comunicación constante en las 600 mil hectáreas que conforman el partido.

Simonetti explicó que el progreso actual permite que el Comando de Prevención Rural (CPR) pueda estar conectado con la central y con los productores incluso en zonas críticas donde la señal de telefonía móvil es inexistente. Según el dirigente, este sistema no solo es una herramienta fundamental contra el delito, sino también un recurso vital ante emergencias de salud, permitiendo que cualquier habitante del ámbito rural pueda solicitar asistencia inmediata en Tres Arroyos o localidades vecinas.

El titular de la Rural subrayó que, tras intentos fallidos de otras empresas en años anteriores, la tecnología actual se ha vuelto mucho más eficiente y accesible. Señaló que tanto el costo de los equipos como los abonos mensuales han bajado significativamente, lo que ha permitido que un gran número de productores ya cuente con el servicio en sus establecimientos.

Además de la comunicación básica, Simonetti remarcó que esta conectividad abre la puerta al uso de cámaras de seguridad de bajo costo, un factor que considera disuasorio y esencial para proteger las viviendas rurales antes de que ocurra un incidente.

Finalmente, Simonetti reflexionó sobre el cambio en la dinámica del campo, donde la distancia entre vecinos ha aumentado considerablemente en las últimas décadas, pasando de unos pocos cientos de metros a leguas de separación.

En este contexto de aislamiento geográfico, defendió la necesidad de estar monitoreados y conectados permanentemente a través de sistemas que detectan incluso la ubicación exacta de los usuarios. Para el dirigente, la inversión en tecnología es la única vía para mejorar los índices de seguridad y asegurar que la familia rural pueda vivir y trabajar con la tranquilidad necesaria en la actualidad.

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