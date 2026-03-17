(audio) Éxito total en la Fiesta Provincial del Asado Pampeano y el ambicioso sueño de ser Nacional

17 marzo, 2026 0

La localidad de Juan Eulogio Barra vivió un fin de semana de emociones intensas con la celebración de su aniversario y la 15° edición de la Fiesta Provincial del Asado Pampeano. A pesar de las inclemencias climáticas que marcaron el ritmo de la última jornada, el evento se consolidó como un éxito rotundo de convocatoria, reuniendo a más de 7.000 personas que se acercaron a compartir la tradición y los espectáculos artísticos.

Isidro Alonso, presidente de la comisión organizadora, destacó en dialogo con LU24 el esfuerzo realizado para llevar adelante esta edición, que contó con un volumen de negocios y puestos de venta superior a años anteriores.

En el plano competitivo, los grandes protagonistas fueron Martín y Jorge Rodríguez, quienes se consagraron como los mejores asadores del certamen tras la evaluación de un jurado que este año fue ampliado para garantizar una mayor precisión en el veredicto.

La cartelera artística ofreció momentos de gran nivel, comenzando con las peñas del sábado y continuando el domingo con destacadas presentaciones de folclore a cargo de “Pancho” Santaren y “El Pampita” Pellegrino. El cierre estuvo a cargo de Nico Mattioli, quien protagonizó uno de los momentos más pintorescos de la fiesta: a pesar de que el agua comenzó a caer con fuerza durante su presentación, el público permaneció frente al escenario y continuó bailando bajo la lluvia, demostrando el fervor que despierta esta celebración.

De cara al futuro, Alonso reveló una primicia que llena de expectativas a la región: se iniciaron gestiones directas con la senadora Neumann para elevar el rango del evento y transformarlo oficialmente en Fiesta Nacional.

Este ambicioso proyecto busca coronar el trabajo que la comisión viene realizando desde principios de la década del 90 y asegurar un crecimiento sostenido para una de las tradiciones más representativas del partido de Adolfo Gonzales Chaves.

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