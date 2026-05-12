(audio) “Fiebrepedia” la innovadora herramienta de Fernando Risso

12 mayo, 2026 0

En medio de noches largas, termómetros que no dejan de subir y adultos que dudan frente a una dosis, un pediatra de Bariloche decidió transformar esa inquietud cotidiana del consultorio en una herramienta digital.

Así nació una aplicación creada por el médico pediatra Fernando Risso, Fiebrepedia, para ayudar a las familias a manejar cuadros febriles infantiles de manera más segura y con menos ansiedad. Esta historia mezcla medicina, tecnología y vida patagónica pero también habla de un fenómeno muy común en la crianza: el miedo que nos genera la fiebre en niños.

“Siempre me interesó ayudar a las personas, y sentía que la medicina era una manera de hacerlo”, cuenta el pediatra, que nació y creció en Buenos Aires en una familia donde no había médicos. Durante la secundaria empezó a imaginarse dentro del mundo de la salud. La decisión de dedicarse a la Pediatría llegó hacia el final de la carrera, casi naturalmente. “Era la especialidad donde más útil me sentía y donde realmente disfrutaba trabajar”, recuerda.

Su formación la realizó en el histórico Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, donde completó la residencia pediátrica. Después, junto a su compañera Ana Eisner, también pediatra, decidió mudarse a Bariloche para construir allí su vida familiar y profesional.

“Siempre nos atrajo el Sur y soñábamos con este lugar para vivir”, relata. Aunque asegura que la esencia de la pediatría es la misma en cualquier lugar, reconoce que ejercer en una ciudad patagónica implica desafíos particulares por las distancias, el clima y las dificultades de acceso a veces presentes en la región.

La idea apareció después de años de consultorio y guardias. En especial, de observar una situación que se repetía constantemente: padres angustiados frente a la fiebre y dudas frecuentes sobre qué medicación usar, cuánto dar y cada cuánto tiempo. “Veía que había muchas dudas sobre los antitérmicos y también errores en las dosis o en los intervalos entre una toma y la siguiente”, explica.

La aplicación busca resolver esas preguntas rápidas que suelen aparecer de madrugada, cuando el pediatra no atiende o cuando una familia no sabe si lo que está pasando es una urgencia real. “La fiebre suele generar mucha preocupación, sobre todo en madres y padres primerizos, y es completamente entendible”, sostiene.

La fiebre “no es una enfermedad en sí misma”, aclara, sino «una reacción del cuerpo frente a infecciones u otros procesos, por eso el objetivo no es solamente bajar la temperatura, sino observar el estado general del niño y entender qué está causando el cuadro.

La plataforma funciona como una herramienta de acompañamiento para madres, padres y cuidadores. Permite calcular dosis de antitérmicos según el peso, ofrece pautas claras de manejo domiciliario y detalla cuáles son los signos de alarma que requieren atención urgente. Entre ellos, enumera: fiebre en menores de tres meses, dificultad respiratoria, somnolencia marcada, coloración azulada, manchas en la piel, fiebre persistente por más de 48 o 72 horas, o cuadros en pacientes con enfermedades de base.

Las recomendaciones incluidas en la app están basadas en protocolos del Hospital Garrahan y del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, además de guías españolas utilizadas como complemento. Sin embargo, el pediatra subraya un punto central: la aplicación no reemplaza la consulta médica.

“La app está pensada para acompañar a padres y cuidadores en el manejo de la fiebre, pero el estado general del paciente es lo más importante. Ante la duda, mi recomendación es consultar cuanto antes”, aclara. También cree que este tipo de herramientas pueden ayudar a ordenar consultas y disminuir visitas innecesarias a guardias saturadas, siempre que se utilicen con criterio y sin perder de vista la evaluación profesional.

La relación entre la medicina y la informática apareció casi de manera natural. «Siempre me interesó la tecnología y, de forma autodidacta, fui aprendiendo desde chico. Desde hace un año vengo desarrollando apps. Entre las que ya están publicadas se encuentran la del Centro Pediátrico Melipal, donde está el consultorio donde atiendo y “Alarmas en Pediatría”, que resume diferentes pautasque indican cuándo conviene concurrir a Urgencias. Además, desarrollé una app sobre vacunas junto a la Sociedad Argentina de Pediatría, que está próxima a publicarse», adelantó.

“Las tecnologías actuales, incluida la inteligencia artificial, me ayudaron mucho a poder diseñar y concretar estos proyectos”, señala. Una de las ventajas de ser médico y programador al mismo tiempo es que no necesita traducirle sus ideas a terceros. “Tengo muy definido qué necesito de cada app y eso acelera mucho el trabajo”, explica.

Desarrollar FiebrePedia le llevó alrededor de dos meses. Luego tuvo revisiones y controles de Play Store y App Store, que «son especialmente estrictos con aplicaciones vinculadas a salud», contó. La primera prueba piloto ocurrió en el propio consultorio. Sus pacientes comenzaron a usarla y las devoluciones fueron positivas. A partir de ahí empezó a difundirse.

La aplicación puede descargarse desde cualquier parte del mundo y tiene una versión gratuita completamente funcional. También ofrece una modalidad Premium, de pago único y bajo costo, que elimina publicidad y permite descargar informes en PDF de forma ilimitada. “El objetivo de esa función es solamente cubrir los costos de publicación”, explica.

Uno de los aspectos que más destaca es la privacidad: los datos cargados por las familias quedan guardados únicamente en el teléfono y no se almacenan en servidores externos ni en la nube.

Mientras sigue atendiendo chicos y familias en Bariloche, Fernando reparte sus días entre el consultorio y la programación. Muchas veces, el desarrollo de las aplicaciones le roba horas de descanso y tiempo personal y por eso agradece el apoyo de su familia. El esfuerzo tiene sentido cada vez que recibe mensajes de madres y padres agradeciendo la guía de la aplicación en momentos de angustia o incertidumbre. “Disfruto mucho saber que lo que hago puede ayudar”, resume.

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