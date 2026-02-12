(audio) Fin de semana largo repleto de actividades en Reta

Se acerca San Valentín, y en Reta realizarán una nueva edición del evento “Retamor”. Así lo aseguró el Delegado de la Localidad Diego Zyncenko en charla con LU24 dijo “se llevará a cabo en esta oportunidad, a beneficio de la Escuela Secundaria y una enfermera con su nieto internado en La Plata”, resaltó.

“Este fin de semana apunta a mejorar el número de turistas, esperamos un incrementó en el rubro gastronómico, pese al gran número de ocupación con grandes propuestas desde el Área de Turismo”, expresó.

“Buscamos que Reta sea considerado un pueblo gastronómico, con muchas inversiones y opciones, esto no sucedió y el rubro fue muy golpeado en cuanto a las ventas”, explicó.

“La gente nos eligen para vacacionar en nuestra localidad, con nuevas inversiones, febrero pinta ser igual a enero, aunque sabemos que va a ser mucho más tranquilo, todavía hay un buen número ocupacional”, agregó.

“Quienes deseen aportar, planeamos hacer un sorteo a beneficio de nuestra enfermera, acompañándola en esta situación difícil para ella y su familia, los vecinos y comercios dieron su aporte, también agradezco a Miguel de Sale Con Fritas por sumarse a esta movida”, enumeró.

“Esperamos a todos con un fin de semana repleto de propuestas para todos y agradecemos a quienes se sumaron a esta propuesta aportando su granito de arena”, concluyó.

