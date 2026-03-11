(audio) Florencia Capristo tras un robo: “Aunque sea con recuperar los documentos, uno ya se conforma”

11 marzo, 2026 2

Un nuevo hecho de inseguridad sacude la tranquilidad de los vecinos en la ciudad. El lunes, alrededor de las 15:00 horas, Florencia Capristo fue víctima del robo de su cartera tras un descuido momentáneo al dejar su vehículo sin cerrar en la calle Rocha al 140.

El incidente ocurrió mientras la mujer ingresaba a saludar a su madre, en una zona que ya viene siendo castigada por la delincuencia, dado que la vivienda familiar también había sido asaltada recientemente.

La damnificada relató con resignación que, además de una importante suma de dinero en efectivo destinada al pago de cuentas de principio de mes, los delincuentes se llevaron toda la documentación de su grupo familiar.

Entre las pertenencias sustraídas se encuentran los documentos de identidad de sus hijos, de su marido y el suyo propio, además de tarjetas de crédito, débito y su carnet de conducir. Si bien las tarjetas ya han sido canceladas, la mayor preocupación de Florencia radica en evitar el engorroso trámite de gestionar toda la documentación desde cero.

A pesar de haber radicado la denuncia policial correspondiente debido a la magnitud de la pérdida, la vecina apeló a la solidaridad de la comunidad para recuperar, al menos, los papeles personales que suelen ser descartados por los malvivientes tras el robo.

Esta situación se suma a una preocupante tendencia en la ciudad, donde se han multiplicado los reportes de personas “tanteando” puertas de autos estacionados, tanto de día como de noche, en busca de cualquier oportunidad para delinquir.

Quienes tengan información o hayan encontrado documentación a nombre de Florencia Capristo o su familia, pueden comunicarse al teléfono 2983-(575303) o acercarse directamente a las instalaciones de la radio LU24 para facilitar su devolución.

