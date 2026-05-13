(audio) Francis Duhau presentó la propuesta “Retro” para este sábado en Chapas

13 mayo, 2026 187

El joven DJ local, Francis Duhau, visitó los estudios de la radio para invitar a la comunidad a una propuesta nocturna diferente que busca romper con la tendencia actual de la noche tresarroyense.

Este sábado, el emblemático local de Chapas, ubicado en Avenida Moreno 250, se transformará en el escenario de un “viaje en el tiempo” musical, diseñado específicamente para aquellos que añoran las épocas doradas de boliches históricos.

A pesar de su juventud, Duhau manifestó su afinidad por los gustos musicales de generaciones anteriores, mencionando a referentes como Luis Miguel y Cristian Castro como parte de su ADN artístico.

Explicó que la iniciativa surge ante la falta de espacios para el público de mediana y mayor edad, quienes muchas veces terminan escuchando música en sus casas por no encontrar un lugar adecuado para salir a bailar.

Para esta ocasión especial, la cabina contará con la presencia de Tommy Díaz, un DJ invitado de Coronel Pringles con amplia trayectoria en eventos “ochentosos” en toda la zona.

La velada comenzará a la medianoche y se extenderá hasta las cinco de la mañana, con entradas que ya se encuentran a la venta en el punto de atención de Moreno 188 a un valor de 10 mil pesos.

Además de la música, el organizador destacó la importancia de mantener el boliche abierto a propuestas innovadoras y colaborativas, mencionando que continúan trabajando junto a los grupos de egresados locales para brindarles oportunidades laborales y espacios para sus propias fiestas temáticas, buscando así integrar a todas las edades en la movida nocturna de la ciudad.

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