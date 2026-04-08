(audio) Garantizan el normal abastecimiento de vacunas y la atención a jubilados

8 abril, 2026 0

Jorge Lamberta, vicepresidente de la filial local del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, brindó a los oyentes de LU24 tranquilidad a la población ante el inicio de la campaña de vacunación antigripal 2026.

Ante la preocupación por el stock limitado en algunos puntos de venta, el profesional aclaró que la distribución se está realizando de manera escalonada, tal como ocurre cada año. Explicó que ya se ha entregado una primera tanda de dosis y que semanalmente se irán reponiendo las existencias en las farmacias, por lo que solicitó a los adultos mayores tener paciencia, ya que el suministro se normalizará en los próximos días.

En relación con la importancia de la inmunización, Lamberta destacó que la vacuna de este año cuenta con la cepa 2026, diseñada a partir de los virus que circularon recientemente en el hemisferio norte.

Subrayó que estar vacunado no solo protege al individuo de cuadros graves e internaciones, sino que también colabora con la sostenibilidad del sistema sanitario al evitar su saturación.

Para los afiliados de PAMI, recordó que la aplicación es totalmente gratuita y solo requiere la presentación del carnet de afiliación en las farmacias prestadoras.

Por otro lado, el referente farmacéutico se refirió a la situación financiera de las obras sociales PAMI e IOMA. Si bien reconoció que los plazos de pago se han estirado levemente, aseguró que no existen cortes en el servicio ni en la entrega de medicamentos.

Gracias a un sistema de compensación mediante notas de crédito de los laboratorios, las farmacias logran absorber los retrasos, garantizando que los pacientes crónicos y los jubilados con menores ingresos continúen recibiendo su medicación con la cobertura habitual del 100%.

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