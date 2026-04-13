(audio) Gastón Pauls: “La situación de las adicciones es compleja y el tema es urgente, es ahora”

13 abril, 2026 0

El actor y conductor Gastón Pauls brindó una conferencia de prensa previa a su charla abierta sobre prevención de adicciones, donde expuso una visión cruda y urgente sobre la situación actual del consumo en Argentina.

Durante el encuentro con los medios, Pauls enfatizó que el problema de las sustancias no distingue clases sociales ni ideologías políticas, presentándose como un fenómeno transversal que demanda un compromiso inmediato desde el seno del hogar antes que de las instituciones externas.

Acompañado por referentes locales, el actor relató su reciente paso por la localidad de Oriente, destacando la participación de niños desde los 12 años, lo que a su juicio demuestra una necesidad desesperada de las nuevas generaciones por ser escuchadas y orientadas.

Pauls advirtió que la edad de inicio en el consumo es cada vez más temprana y que el acceso a las drogas se ha facilitado exponencialmente, mencionando incluso la incipiente llegada del fentanilo al país como una señal de alarma que las autoridades deben atender mediante la creación de espacios de recuperación serios y profesionalizados.

En un tono de profunda honestidad personal, compartió su metodología para abordar el tema con sus propios hijos adolescentes, basándose en la eliminación de eufemismos y en el uso de una “educación emocional” que permita identificar vacíos como la soledad o la ansiedad antes de que se conviertan en adicciones.

Describió la adicción como un “desencuentro” con la vida y contrapuso su labor diaria, que incluye responder cientos de mensajes de personas en situaciones límite, con un mundo adulto que a menudo ofrece ejemplos de violencia y ambición de poder.

Finalmente, instó a la comunidad a no abandonar el debate una vez terminada la charla, buscando que el mensaje de esperanza y salud se multiplique para contrarrestar la oferta de sustancias que hoy satura las calles.

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