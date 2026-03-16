(Audio) Graciela Sapag: “No prohíban a los chicos de conocer a Jesús”

16 marzo, 2026 0

Graciela Sapag, integrante de la comunidad de la Capilla convocan a los padres a enviar a sus hijos a tomar el catecismo, resaltando la importancia que tiene para cuidar la salud espiritual de los niños.

“Siempre apelamos al corazón de los papás porque pensamos que la familia tiene que ser el primer catequista y deben por lo menos darles esa opción a los chicos, porque nos preocupamos mucho para que hagan deporte, para cuidar la salud física, pero también hay que cuidar la salud espiritual, y tenemos que hacer nacer esa semillita para que conozcan a Jesús, que te cambia la vida; no te va a solucionar todos los problemas pero los vas a tomar de otra manera, con otra actitud”, dijo, en contacto con LU 24.

Agregó: “los que tenemos fe y podemos ayudar para sembrar la palabra a nuestros hermanos, más aún a los más pequeñitos, para que crezcan en la fe, es hermoso escuchar esas preguntas que ellos te hacen, y en lo personal quiero que haya más chicos al catecismo, que puedan venir”.

“Tratamos de invitar a los chicos por intermedio de las mamás en las escuelas, dejando papelitos, pero no sabemos si realmente llega la información, por eso es la necesidad de hacerlo público. Los chicos se pueden anotar teniendo 9 años o que los cumplan en este año, 4º, por lo que pueden ir a consultar a la Parroquia del Carmen, o a la Parroquia de Luján”, aconsejó Sapag.

“El teléfono de la del Carmen es el 423824, y se puede ir de martes a sábados de 9:00 a 12:00 y en la Capilla Madre del Amor Hermoso comenzamos las clases de confirmación los viernes a las 14:00 y los sábados damos catecismo a las 16:00 pero si alguien necesita que fuera otro día que se acerquen para arreglar el horario”, explicó.

“Todas las capillas, María Auxiliadora, Rosa Mística dan el catecismo, por lo que la mejor forma es acercarse a las Parroquias, donde los van a orientar para ubicar a una catequista; y si bien la inscripción comenzó el 3 de marzo nunca se cierra, y si algún chico más grande quedó sin tomar la comunión, que concurra, para evitar hacer los dos años de catequesis, se lo va a ayudar, pero es oportuno para sembrar la semillita”, aseguró.

Sapag recordó que está en marcha la una campaña de socios de la Capilla Madre del Amor Hermoso de 2000 pesos por número, destinada a la construcción del salón de Usos Múltiples, y manifestó: “por contacto pueden llamarme al 2983-510502, y si alguien tiene 1000 pesos, por ejemplo, también es bien recibido”.

Finalmente, se dirigió a los padres resaltando “la importancia que manden a los chicos al catecismo, que no prohíban a los chicos de conocer a Jesús”.

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