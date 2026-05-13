(audio) Gran remate en Coronel Dorrego: se esperan más de 2.000 cabezas

13 mayo, 2026 0

La Sociedad Rural de Coronel Dorrego será escenario de un importante remate de invernada, cría y abasto bajo la consignación de Daniel Civardi en conjunto con Daniel Blanco y Compañía.

El evento, que será este jueves a las 11:00 horas, ha generado una gran expectativa al superar ampliamente las previsiones iniciales de los organizadores. Aunque originalmente se proyectaba una oferta de entre 400 y 600 animales, la cifra final ascendió a 2.100 cabezas debido a un fuerte ingreso de inscripciones de último momento.

Durante la jornada se subastarán diversas categorías que incluyen vaquillonas gordas, novillos, vacas y toros. En el segmento de invernada, destaca un lote especial de 200 novillos de marca líquida con un peso aproximado de 280 kilos, además de terneros, terneras y vacas con garantía de preñez.

Según explicó Daniel Civardi, este incremento en la oferta responde a una tendencia de los productores por desprenderse de la hacienda ante el inicio del invierno y un mercado de valores que se presenta estancado o con leves tendencias a la baja, lo que reduce el incentivo para continuar sumando kilos en el campo.

En cuanto a la situación climática, el consignatario señaló que, a pesar de las abundantes lluvias registradas en la región, las instalaciones de Dorrego se encuentran en condiciones óptimas para operar.

Si bien algunos lotes provenientes de zonas más anegadas como Indio Rico no pudieron ser trasladados, la ubicación geográfica estratégica de Coronel Dorrego ha permitido que la mayoría de los remitentes puedan movilizar su hacienda sin inconvenientes. La jornada cerrará con el tradicional almuerzo de camaradería que reúne a productores y amigos del sector.

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