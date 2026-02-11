(audio) Guardavidas de Orense difundieron los eventos de febrero

El jefe de Guardavidas de Balneario Orense Juanchi Carbonetti invitó a participar a quienes se encuentren en ese punto de la costa tresarroyense de la “Antorchada” que en su cuarta edición se realizará este domingo a las 20:30, para celebrar el Día del Guardavidas .

“Estamos evaluando las condiciones climáticas porque el pronóstico nos indica un poquito de lluvia, por lo que esperamos si lo hacemos el sábado o esperamos para ver el panorama” afirmó y explicó que “en medio de la “Antorchada” realizamos un homenaje que este año será para los Guardavidas que han pasado por el Balneario, se leen algunas palabras y luego bajamos a la playa, se realiza como un “bautismo” de los chicos que ingresaron este año y después de prender la fogata nos metemos al mar con las antorchas”.

Abrimos la convocatoria para todos los que se quieran sumar, estén o no en actividad”, sostuvo Carbonetti.

“Corré con los Guardavidas”

En un aparte, también se refirió a la carrera “Corré con los Guardavidas” que se realizará el domingo 22 de febrero, la que está declarada de interés municipal, con dos distancias, de 8K y 4K”, en el turno mañana, inscribiendo de 7:30 a 8:30. Se larga a las 9:00 desde la Oficina de Turismo y a la finalización habrá una carrera para los niños de 800 metros”.

“El turista ha tenido muy buen comportamiento, obviamente hemos tenido rescates y atenciones fuera del agua, pero nada serio, por suerte”, definió.

En Instagram ae los puede encontrar como @guardavidas_brioorense ante cualquier duda, y además se puede seguir la información de estos eventos.

 

