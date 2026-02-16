(audio) Guillermo Devincenti: “El número de inscriptos es la confianza que ratifica todos los años la gente”

16 febrero, 2026 0

En una demostración de vigencia y poder de convocatoria, el Club de Pesca y Náutica El Marlín de San Cayetano cerró una edición inolvidable de su tradicional certamen pesquero. Guillermo De Vincenti, presidente de la institución, calificó en dialogo con LU24 la jornada como un éxito total tras alcanzar la impresionante cifra de 1.375 cañas inscriptas, un número que superó con creces el objetivo inicial de mil participantes y que ratifica la confianza incondicional de los pescadores de toda la región.

A pesar de la incertidumbre climática provocada por una fuerte tormenta eléctrica durante la madrugada del domingo, el tiempo dio tregua y permitió el desarrollo de una competencia vibrante. El clima de camaradería y la expectativa se mantuvieron en lo alto hasta el último minuto, especialmente en la ganchera, donde la clasificación se definió de manera agónica. Lautaro Arriola, oriundo de Tres Arroyos, se consagró como el gran ganador del certamen con una corvina de 3,224 kilogramos, superando por apenas 24 gramos a la pieza que obtuvo el segundo lugar en un final de “infarto” que mantuvo en vilo a todo el balneario.

El impacto del evento no fue solo deportivo, sino también social y económico para la comunidad. Con más de 100 millones de pesos distribuidos en premios, el concurso atrajo a pescadores que recorrieron cientos de kilómetros desde localidades como Moreno, Mercedes, Bolívar y Junín. Uno de los momentos más celebrados de la tarde fue el sorteo del Toyota Yaris cero kilómetro, que quedó en manos del sancayetanense Walter Sunsurein, cerrando con broche de oro una entrega de premios cargada de emoción.

Con el éxito de esta edición aún latente, Guillermo De Vincenti y la comisión directiva del club ya proyectan lo que será un hito para la institución: la edición número 50. Tras haber logrado sostener el nivel del concurso en un contexto económico desafiante, El Marlín se prepara ahora para celebrar sus bodas de oro, con el compromiso de honrar la historia de quienes iniciaron este camino y de seguir posicionando a San Cayetano como un destino ineludible en el calendario de la pesca deportiva nacional.

Volver