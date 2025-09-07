(audio)Gustavo Oosterbaan: “El voto es la forma que tenemos de defender la democracia”

El primer candidato a concejal por la lista Somos Buenos Aires, Gustavo Oosterbaan, cumplió con su deber cívico en una jornada que definió como “muy especial y emotiva” en un breve dialogo con LU 24.

El dirigente destacó particularmente que su hija votó por primera vez, lo que convirtió el momento en “una experiencia única para la familia”. “Somos los dos Oosterbaan que estamos. Primero ella y después yo”, expresó con orgullo.

Consultado sobre la participación electoral, Oosterbaan reconoció que se esperaba una afluencia menor de votantes, pero remarcó la importancia de asistir a las urnas:

“El voto es la herramienta. Es la forma de defender la democracia y de expresar qué queremos y qué no queremos”.

Además, valoró el rol de la fiscalización durante la jornada electoral, no solo como mecanismo de control sino también como acompañamiento a votantes y autoridades de mesa.

