(audio) Gustavo Uzcudun, el experto que conquistó el cielo con su propio avión

27 marzo, 2026 0

En la ciudad, el nombre de Gustavo Uzcudun es sinónimo de maestría mecánica y audacia. Heredero de una tradición familiar ligada a las máquinas, Gustavo, quien dialogó con FM Ilusiones, decidió llevar su pasión por los metales a una dimensión poco explorada por los particulares: la construcción de una aeronave experimental de alto rendimiento.

El proyecto, que culminó con éxito en el año 2019, demandó casi cuatro años de trabajo meticuloso en su galpón ubicado sobre la Ruta 3.

Lejos de ser una improvisación, Uzcudun se basó en planos profesionales de origen norteamericano, adaptados y nacionalizados. Para la estructura, utilizó materiales de estándar aeronáutico estricto, como el acero cromo, componentes que garantizan la ligereza y resistencia necesarias para desafiar la gravedad.

Un detalle técnico fascinante de su creación es la planta impulsora. El avión está equipado con un motor de Honda Fit, profundamente modificado con una reductora y sistemas redundantes, incluyendo doble computadora y doble sistema de alimentación.

Estas medidas de seguridad son fundamentales en la aviación experimental, ya que aseguran que la máquina responda ante cualquier eventualidad técnica en el aire. Con capacidad para dos personas, el avión alcanza los 140 km/h al momento del despegue y ya cuenta con más de 200 horas de vuelo recorriendo cielos de la región, pasando por Necochea, San Cayetano y Juárez.

El primer vuelo fue una experiencia que Uzcudun define como épica. Tras realizar pruebas de carreteo y verificar cada remache, finalmente tiró del comando y sintió cómo su creación se elevaba sobre la pista del aeroclub local.

A pesar del escepticismo inicial de algunos conocidos, Gustavo demostró que, con el rumbo bien marcado y rigor técnico, los sueños pueden despegar.

Actualmente, mientras alterna sus horas de trabajo con la restauración de vehículos antiguos, sigue disfrutando de su avión y se ofrece como guía para aquellos entusiastas que deseen emprender su propia aventura aeronáutica.

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