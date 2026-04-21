(Audio) Héctor Grunenwald y su pasión por correr
Un hombre mayor de 80 es el único argentino que corre en la Elite de las ultra maratones, Héctor Grunenwald conversó con FM Ilusiones y dijo nunca me cuide con la alimentación lo único que hago es no comer carne roja.
Me alimento comiendo mucho pollo, pescado, verduras y frutas, solo dos días antes de cada competencia como menos cantidad, de esta forma me mantengo y puedo competir.
Todo esto empezó el 6 de agosto del 66 cuando tuve la posibilidad de correr con mi ídolo Osvaldo Suárez, en la Localidad de Coronel Suárez, me acuerdo de que éramos 7 participantes.
Empecé a correr cuando me detectaron un esguince de tobillo crónico que me obligo a dejar el fútbol, eso cambió totalmente mi vida.
En el 87 le diagnosticaron insuficiencia renal a mi hijo y en el 2001 yo fui su donante, desde ahí todo cambio para nuestra familia, lo lindo de hacer deporte es conocer personas nuevas.