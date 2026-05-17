(audio) Héctor Somovilla: “Buscamos seguir trabajando en este mismo camino”

17 mayo, 2026 0

Héctor Somovilla compartió los detalles de su regreso a la conducción del Club Español de Tres Arroyos, cargo que asume tras la gestión saliente de Susana Fernández mediante una lista de consenso y unidad.

Somovilla, quien ya había presidido la entidad en dos oportunidades anteriores, destacó que la institución mantiene una sólida política de rotación de autoridades y renovación generacional, lo que permite dar continuidad a un proyecto cultural de largo plazo. El nuevo equipo de trabajo lo completan Marcos Sánchez en la vicepresidencia, Andrea Tolosa en la tesorería, y un consolidado grupo de vocales que incluye a la propia Fernández, Walter Fedelli y Martín Rodríguez Blanco.

El flamante presidente elogió la administración saliente, calificándola como ordenada y progresista, y recordó hitos recientes como el crecimiento de las danzas españolas y la creación del profesorado en la ciudad. De cara al futuro inmediato, Somovilla detalló que la comisión se enfocará en dos grandes desafíos de infraestructura para el Salón de Usos Múltiples.

El primero consiste en realizar la obra de gas para dotar de calefacción al espacio, una inversión sumamente necesaria para garantizar la actividad institucional durante los meses de invierno. El segundo proyecto busca completar la técnica de iluminación del escenario para consolidar una sala con capacidad para cien espectadores, pensada como una alternativa intermedia y accesible para charlas, obras teatrales y eventos artísticos de empresas o creadores locales que no requieran la escala de un teatro tradicional.

Para financiar estas mejoras edilicias, el Club Español apostará fuertemente al acompañamiento de la comunidad tresarroyense a través de sus tradicionales celebraciones, entre las que se destaca la próxima festividad de la Virgen del Pilar en el mes de octubre, además de una serie de eventos culturales que se desarrollarán en las instalaciones.

Asimismo, Somovilla adelantó el lanzamiento de una campaña masiva de captación de socios. Finalmente, el dirigente reivindicó el rol histórico de la entidad como un semillero de artistas locales y un espacio fundamental para la preservación de las tradiciones de los inmigrantes de la colectividad en la región.

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