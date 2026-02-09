(audio) Horacio Pesalaccia y “Las 24”: “el pescador nos apoya incondicionalmente”

9 febrero, 2026 0

El vicepresidente del Club Cazadores, Horacio Pesalaccia, habló con LU 24 luego del concurso que organizó la entidad y dijo al respecto que “son unos cuantos días que venimos trabajando, es un lindo cansancio; somos 70 personas trabajando en el evento, con alegría y mucha responsabilidad en cada puesto que le vamos asignando, y eso se ve reflejado”, sostuvo y a modo de balance dijo que “el pescador nos apoya de una manera incondicional, viene a una fiesta, a pasar un fin de semana con familia, con amigos, y nosotros como siempre tratamos de mantener la trasparencia como debe ser”.

“Siempre tratamos de ir innovando, como el concurso que pusimos este año, el concurso a la corvina rubia, para incentivar a quienes pescan en lugares donde saben que no va a ir ninguna negra”, aseguró y dijo que muchas veces “para los ganadores más allá de la camioneta ganada, está inscribir su nombre en el concurso”, relató.

“Desclasificamos la pieza, no al pescador”

Consultado sobre la desclasificación de la pieza del participante que estaba ubicado en el segundo lugar del podio, dijo que “el reglamento dice claramente lo que tiene que hacer el pescador, como ponerse la pulsera, no recibir ayuda, etc., y en un punto dice claramente que la ayuda que puede recibir desde un tercero es bicherear la pieza importante; tres horas antes del concurso recibimos un participante que viene con un video donde se ve claramente que, al momento de pescar la pieza, y claramente se ve que con una red lo ayuda a sacar la corvina del agua. Constatamos la veracidad del video, se labró un acta ante escribano, vino la persona que lo filmó, hablamos con la persona que sacó la corvina y nos dijo que sí, que los habían filmado y en base a eso la comisión se reunió y se decidió descalificar a la pieza, no al pescador, el que si hubiera seguido pescando en el concurso y hubiera sacado otra, podría haberlo hecho; no hablamos de mala fe sino que lo hizo sin conocer el reglamento, sin haberlo leído y la verdad es que alguien lo ayudó, y desgraciadamente, son situaciones desgraciadamente que no son agradables ni para un lado ni para otro”.

Por eso quizás también se demoró la entrega de premios, queríamos analizarlo bien, tomarnos nuestro tiempo, analizarla bien, pero pensamos que más de un participante no ha podido levantar la corvina de la piedra porque no quiso usar la red, y se le pasó una pieza que podría haber sido ganadora; desgraciadamente pasó así, pero no tuvimos más alternativa que descalificar la pieza ante la denuncia formal de otro concursante que nos proveyó de un video”.

Hemos tenido situaciones como esta muchas veces, en 64 años hemos tenido que descalificar piezas por situaciones como estas, por lo que dice el reglamento, y esas son las cosas por las que el pescador nos tiene confianza y nos da derecho”.

Creo que en la edición 65 vamos a pensar en algo extraordinario, todavía no sabemos en qué, pero ya nos vamos a sentar a pensarlo”, concluyó.

Volver