(audio) Huracán prepara una nueva edición de su tradicional torneo de tenis “Dr. Roberto Seghezzo”

4 agosto, 2026 106

Pablo Zubiri, integrante de la Subcomisión de Tenis del Club Atlético Huracán, brindó detalles sobre la organización del tradicional Torneo Nacional de Tenis para veteranos que se disputará los días 11, 12 y 13 de septiembre en las modalidades de doble dama, doble caballero y doble mixto.

Zubiri destacó el esfuerzo que realiza la institución para mantener en óptimas condiciones las canchas al aire libre y anunció que se encuentran avanzando en la obra de ampliación del quincho con el objetivo de tenerlo prácticamente finalizado antes del inicio del certamen.

Asimismo, anticipó una gran convocatoria con la llegada de jugadores provenientes de distintos puntos del país, como Zárate, Campana, Tandil, Mar del Plata, Necochea, Juárez, Chávez, Bahía Blanca, Río Negro, Trelew, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia, lo que genera una alta demanda de alojamiento para ese fin de semana.

Ante esta situación, realizó un llamado a la comunidad para que quienes dispongan de lugares para ofrecer hospedaje o alquiler se comuniquen con la organización a través de los teléfonos (2983)-572545 o al (2983)-578717 con el fin de centralizar la información y facilitar la estadía de los visitantes en la antesala de lo que será la celebración rumbo a la 27 edición de este clásico regional.

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