(audio) Ignacio Schena: “El voto es la herramienta fundamental para construir la sociedad que queremos”

Ignacio Schena: "El voto es la herramienta fundamental para construir la sociedad que queremos"

7 septiembre, 2025

El joven candidato a primer concejal por La Libertad Avanza, Ignacio Schena, emitió su voto y compartió, en conversación con LU 24, sus sensaciones en el marco de las elecciones provinciales.

“Es raro entrar al cuarto oscuro y ver tu cara en una boleta, pero estoy muy contento. Cada elección es fundamental porque es la única herramienta que tenemos los ciudadanos para construir el país y la sociedad que queremos”, expresó.

Schena señaló que la jornada se vive con ansiedad y entusiasmo, ya que “hoy es el día cúlmine donde se ve reflejado todo el trabajo realizado en la campaña”.

Consultado por la baja participación en las primeras horas, remarcó su preocupación:

“Siempre es preocupante que la gente no vaya a votar. Tenemos que valorar este derecho que no siempre existió en nuestro país. Hay que ir a votar agradecidos y contentos, sea cual sea el voto”.

El candidato también subrayó la importancia del trabajo de los fiscales en cada escuela:

“Están cuidando los votos de todos, asegurando que la elección se desarrolle de manera normal y limpia”.

Finalmente, Schena deseó que la jornada se desarrolle con total normalidad y destacó:

“Lo más importante es que podamos seguir viviendo en democracia y que nunca volvamos a perder este derecho”.

