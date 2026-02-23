(audio) Ignacio Schena: “No se puede legislar con leyes de 1974 cuando el mundo ya cambió”

A pocos días del inicio de las sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante, el concejal de La Libertad Avanza, Ignacio Schena, analizó en dialogo con LU24, el panorama político actual y expresó su firme respaldo a las reformas que impulsa el Gobierno Nacional. El joven abogado, que encabeza un bloque de cuatro ediles en el legislativo local, destacó que proyectos como la baja de la edad de imputabilidad y la modernización laboral no son meras disputas ideológicas, sino herramientas de “sentido común” para ajustar la normativa argentina a las exigencias del siglo XXI.

Respecto a la reforma laboral, Schena desestimó las críticas que denuncian una pérdida de derechos, calificando esos argumentos como una estrategia de ciertos sectores para generar temor. Según el concejal, la legislación actual, que data de 1974, genera un entorno de inseguridad jurídica donde contratar a un empleado se percibe como un riesgo de cierre para las empresas debido a la industria del juicio. Para el referente libertario, la nueva ley es fundamental para fomentar el empleo registrado y permitir que las PyMEs operen sin la constante amenaza de litigios que comprometan su existencia.

En sintonía con la agenda de seguridad, el edil defendió la baja de la edad de imputabilidad a los 15 años, considerándola una medida necesaria ante la realidad delictiva actual. Schena sostuvo que no existen argumentos científicos que demuestren que un joven de esa edad no comprende la gravedad de sus actos, especialmente en delitos extremos como el homicidio. Incluso manifestó que, a título personal, sería partidario de reducir ese límite aún más, citando como ejemplo legislaciones de países vecinos que establecen la responsabilidad penal a edades más tempranas.

Finalmente, el concejal se refirió al inicio del ciclo legislativo en Tres Arroyos, previsto para el lunes 2 de marzo. Con una postura de apertura y aprendizaje, Schena reafirmó su compromiso de representar a todos los ciudadanos, alejándose de las prácticas de la “vieja política” y las chicanas partidarias. A pesar de la estructura verticalista de su espacio, destacó el diálogo fluido que mantiene con referentes provinciales y nacionales, asegurando que su labor en el Concejo buscará siempre aportar soluciones prácticas y directas para el desarrollo del distrito.

