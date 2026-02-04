(audio) Importante ayuda de la Comisión Amigos por la crisis económica del Hospital

Eugenio Galilea, integrante de la Comisión Amigos del Hospital indicó que dada la crisis por la escasez de recursos que tiene el nosocomio, como es habitual ayudaron ante necesidades planteadas.

“Hicimos una compra muy importante de medicamentos por 4 millones de pesos, y concretamos un pago del arreglo de un aparato de rayos para Claromecó que nos habían donado, junto a otro que fue destinado a Reta”.

“Estamos en tratativas con las autoridades del Hospital para poder concretar inversiones ya que está sufriendo mucho en la parte económica porque la coparticipación fue menor, por lo que estaremos viendo que colaboración puede prestar la Comisión de Amigos”, explicó.

“No entiendo por qué no llega la ayuda para Tres Arroyos siendo el gobierno del partido del gobernador, es muy triste la cosa, porque las necesidades son impresionantes en el Hospital, el que siempre se destacó por su atención y por su personal para que no falte nada de nada”, manifestó.

“Galilea reiteró el apoyo que la Comisión brindó fundamentalmente para la compra de medicamentos, y que siempre estamos dispuestos a dar una mano fuerte, no hay que olvidar que el Hospital es de todos, por lo que si alguno quiere hacer una donación nosotros nos encargamos de distribuirlo”, solicitó.

“Se nota la diferencia en pesos que no se pueden volcar para el funcionamiento”, expresó y dijo que quien pueda acercar alguna ayuda lo haga para el Hospital”, finalizó.

