(Audio) Impulsan Proyecto de Ley para proteger institucionalmente a las jineteadas

13 marzo, 2026 77

Un proyecto de Ley busca legalizar y proteger institucionalmente las jineteadas, reconociéndolas como Patrimonio Cultural, idea es impulsada por Rosana Silvera, quien en conversación con LU 24 dijo “nuestro objetivo es brindarles protección tanto a los Jinetes como a los Caballos a nivel nacional”.

“Además, buscamos reconocerla como un Patrimonio Cultural como sucedió en Uruguay, esto no es fácil, pero esperamos lograrlo, mi familia es de Coronel Suárez, siempre estuvimos en la jineteada mi papá fue tropillero, en la Tropilla La Compartida de Segonds y Silvera”, explicó.

“Toda mi vida fue la Jineteada, también participé como Jinete en la Categoría Grupa, es parte la historia de mi familia”, contó y aseguró “veo mal que se prohíba esta destreza, argentina es el cuarto país con más exportación equina de carne”.

“Con dicha actividad, rescataron muchos caballos que iban camino al Frigorífico, entonces prohibir no es el camino, con este proyecto de ley queremos proteger, regular y promocionar las destrezas gauchas”, mencionó.

“Además proponemos el bienestar animal y el del Jinete, nosotros nos dedicamos a proteger a los caballos de Jineteada, personalmente tengo un Instagram donde me dedicó a denunciar públicamente a los Tropillero que maltratan a los caballos, evitando que sean parte de estas actividades”, afirmó.

“En Change.org, estamos recolectando firmas, debemos juntar 234 mil firmas, para poder implementar este proyecto sin la necesidad de pedir ayuda en el Congreso, expresó.

“Sabemos que falta una regulación y protección para trabajar en conjunto y hacer todo más fácil, los invitamos a quienes deseen firmar, ya que esto llegaría directamente al Presidente de la Nación”, concluyó.

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