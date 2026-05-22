(audio) Ines Segovia y la angustiante situación del taller protegido COADIS

22 mayo, 2026 0

El taller protegido COADIS, una institución emblemática con casi 40 años de trayectoria en la integración laboral de personas con discapacidad atraviesa una crisis económica asfixiante que amenaza con su desaparición.

Según el crudo relato de Inés Segovia, familiar de una de las operarias y referente de la red de auxilio de emergencia conformada por la comunidad, la entidad se encuentra financieramente rota debido al profundo recorte en las políticas destinadas a la discapacidad, el desfasaje de las becas provinciales frente a la inflación y una deuda acumulada que ya supera los 20 millones de pesos en concepto de cargas sociales del personal.

La realidad dentro del taller es alarmante para las familias. Los 30 operarios con discapacidad reciben subsidios provinciales mínimos que resultan insuficientes para subsistir sin el apoyo económico de sus hogares.

Al mismo tiempo, los sueldos del personal técnico, directivo y auxiliar registran retrasos de hasta cuatro meses. La situación se agravó aún más este año tras la pérdida de un ingreso fijo histórico: el municipio dejó de comprarle sus habituales insumos a COADIS para adjudicárselos a una empresa privada mediante una licitación, por una diferencia de costos mínima y obviando las normativas locales que exigen priorizar a este tipo de entidades sociales como primeros proveedores.

Frente a este escenario crítico donde los operarios terminan trabajando para financiar deudas operativas en lugar de percibir el fruto de su esfuerzo, la comunidad local ha activado una campaña de solidaridad. Para reducir el pasivo de la institución, un grupo de hermanas y familiares ha organizado un gran juego de salón y bingo familiar para el próximo 13 de junio a partir de las seis y media de la tarde en el Club Independiente.

El evento contará con importantes premios en efectivo, servicio de cantina y la posibilidad de adquirir los cartones de manera anticipada en la sede de la calle Viamonte o solicitando el envío a domicilio a través de las redes de las organizadoras.

Más allá del evento de recaudación inmediata, los referentes apelan a la responsabilidad política y social para salvar la institución a largo plazo.

Además de las donaciones, invitan a la ciudadanía y a los comercios a reactivar la compra de la variada producción de COADIS, que incluye sus tradicionales bolsas de residuos de alta calidad, cepillos, alfombras, y sus emprendimientos de fraccionamiento de especias, condimentos y frutos secos hechos artesanalmente.

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