(audio)Inflación moderada, salarios rezagados y una clase media cada vez más delgada

La próxima semana se conocerá el nuevo índice oficial de inflación y las estimaciones privadas lo ubican por encima del 2%, en línea con la desaceleración general de los últimos meses. Sin embargo, noviembre vino con aumentos del 6% en la carne y ajustes en algunas tarifas, lo que mantiene tensión en el costo de vida de los hogares.

Aun con la inflación más baja, los salarios corren por detrás. Un ejemplo claro es el del gremio de Empleados de Comercio, que representa alrededor del 20% del empleo formal privado. En los últimos doce meses, mientras la inflación acumuló cerca del 31%, las paritarias del sector ajustaron alrededor del 18%, lo que implica una pérdida importante del poder adquisitivo. Esa caída del salario real ya se refleja en el consumo, que muestra menor dinamismo y afecta a la actividad en general.

En este contexto, el nuevo informe de la Consultora W aporta una radiografía social contundente. La Argentina que históricamente se definió como un país de clase media hoy enfrenta un proceso de achicamiento y fragilización. Según el estudio, para formar parte de la clase media baja se necesita un ingreso promedio de alrededor de $2.400.000 mensuales por hogar, una cifra que deja afuera a una enorme porción de trabajadores.

La pirámide social muestra, además, que el 52% de la población se reparte entre la clase baja superior (no pobre) y la clase baja en situación de pobreza. Solo un 5% pertenece a la clase alta, un segmento dolarizado, con alto nivel de consumo y un ingreso medio estimado en $12 millones por mes. La tensión es evidente: la base de la pirámide crece y el “centro” se afina.

Mientras tanto, el Gobierno sostiene su programa económico con dos ejes centrales: equilibrio fiscal e inflación baja, utilizando al tipo de cambio como ancla nominal. No obstante, este mecanismo genera cada vez más alertas por el atraso cambiario, que afecta la competitividad de las exportaciones y condiciona a la industria, que no logra despegar. La construcción también continúa en retroceso, golpeada por la caída de la obra pública.

De cara a los próximos meses, la estrategia oficial apunta a sostener un dólar estable, impulsar una baja adicional de las tasas de interés y reactivar el crédito al consumo y a las empresas, con la expectativa de que eso permita un repunte de la actividad. Otro objetivo clave es lograr una reducción del riesgo país hacia los 500 puntos, condición necesaria para seguir refinanciando deuda en mejores términos.

En síntesis, la economía muestra una inflación moderada pero persistente, salarios rezagados y una pirámide social que se hunde por su base. El desafío para 2026 será que la estabilidad nominal no termine profundizando la pérdida de competitividad y empleo, en un país donde la clase media, cada vez más delgada, define gran parte del pulso económico y social.

Carlos Ordóñez

