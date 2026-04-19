(audio) Infraestructura y cultura: los proyectos que marcan la agenda del Club Español local

19 abril, 2026 66

Tras su participación en el 104° Congreso de Sociedades Españolas celebrado en Necochea, la conducción del Club Español de Tres Arroyos ha trazado un diagnóstico claro sobre los desafíos que enfrentan las instituciones de origen inmigrante en la actualidad.

Susana Fernández, presidenta de la entidad, subrayó la importancia de estos encuentros para intercambiar estrategias ante la crisis de relevo generacional que afecta a muchas asociaciones del país.

Para el club local, el análisis refuerza la necesidad de una gestión activa que no solo preserve la nostalgia, sino que profesionalice el sostenimiento de un patrimonio que ya supera los 91 años de vida.

En el plano de las metas concretas para este ciclo, la institución se ha propuesto un desafío de gran envergadura económica: la calefacción integral del Salón de Usos Múltiples. Este proyecto se suma a la exitosa puesta en valor de espacios que guardan un contenido histórico invaluable para la ciudad. Según Fernández, cada peso recaudado a través de eventos y cuotas sociales se reinvierte directamente en estas obras, ya que la estructura edilicia requiere un mantenimiento constante que la institución afronta “a pulmón” y con trabajo estrictamente ad honorem.

La estrategia institucional también se apoya en una fuerte sinergia con el Viceconsulado de España, a cargo de Andrea Tolosa. El club funciona como sede para asesoramientos sobre ciudadanía y trámites consulares, un puente que la comisión directiva aprovecha para invitar a los descendientes a comprometerse con la entidad.

En este sentido, se promueve la asociación formal con una cuota social de 3.000 pesos, un aporte que los dirigentes definen como “una suma de voluntades” vital para garantizar que las instalaciones sigan siendo funcionales para la carrera de danzas españolas, el coro “Buenos Amigos” y la Guardia Real.

Más allá de lo edilicio, el Club Español busca consolidarse como un polo cultural dinámico que trascienda las paredes de su sede.

Con la mirada puesta en los próximos meses, la gestión ya trabaja en la planificación del homenaje a la Virgen del Pilar en octubre, entendiendo que la continuidad del legado español en Tres Arroyos depende de la capacidad de la institución para ofrecer servicios modernos y espacios confortables que atraigan a las nuevas generaciones de asociados.

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