(audio) Jardín 903 de Oriente: nueva medida Provincial que preocupa a los padres, fusionarán la sala de 4 años

Jardín 903 de Oriente: nueva medida Provincial que preocupa a los padres, fusionarán la sala de 4 años

12 marzo, 2026 0

A una semana de iniciar el Ciclo Lectivo, desde Provincia informaron que sacarán la salita de 4 años, a raíz de esto En Oriente, un grupo de padres y madres que integran en Jardín de infantes 903, manifestaron su malestar.

Camila Oxandaburu, miembro activo de la Cooperadora de dicha entidad, en diálogo con LU 24 expresó su enojó ante esta situación y dijo “esta situación se dio a nivel Provincial, como sociedad no debemos quedarnos callados, defendiendo el aprendizaje de nuestros niños”.

“A una semana de iniciar el ciclo lectivo, los directivos del Jardín nos comunicaron que fusionaran la sala de 4 años, los chicos ya habían empezado, conocían a sus maestras ellas ya planificaron las tareas a realizarse en el año”.

“Por otro lado, nos informaron que abrirán la salita de 1 año, esta decisión nos parece perfecta porque ayudan muchos a los padres que trabajan, y deben dejar a sus hijos con una niñera”, explicó.

“A nosotros nos preocupa que nadie se comunicó con nosotros anticipadamente, tuvimos que comunicarnos con la inspectora del nivel y recién este miércoles se llevó a cabo una reunión”.

“No estamos criticando esta medida, sabemos que existen dichas salas, el jardín tiene una matrícula de 53 alumnos, creemos que ese número es muy bueno, nos disgusta esta medida porque sobrecargan a los docentes, quienes siempre hacen un gran trabajo”, contó.

“Si esto sucede pasaríamos de tener una docente cada 11 niños a 18 alumnos por sala, teniendo en cuenta que no somos una ciudad tan grande como para aplicar dicha medida, además rechazan incorporar más docentes”, aseguró.

“Cada maestra debe prestarle más atención a un niño, esta sobrecarga impedirá que nuestros hijos aprendan de igual manera”, detalló y mencionó “nos dicen que buscan individualizar el aprendizaje, no pueden decirnos que tendrán menos docentes, con esto hacen todo lo contrario”.

“Nuestros hijos están en una etapa de cambio, algunos empiezan a dejar el pañal otros a escribir y creemos que mezclar tantas edades perjudicaría esa etapa y aumentaría los desafíos afectando su desarrollo”, acotó.

“En la reunión con las inspectoras, nos quedamos con muchas dudas sin responder, prometieron darnos una respuesta, no queremos que esto quede así, todas las docentes vivieron lo mismo que las nuestras”, enumeró.

“Haremos todo lo posible para que esto no suceda y pedimos que todos hagan los mismos, si quieren hacer esto háganlo, pero agreguen más docentes, a nosotros nos preocupa que baje la calidad de enseñanza individual de nuestros hijos”

“Pedimos que argumenten porque piensan que esto funciona, a donde se aplicó, no nos alcanza un créanme que funciona, sin argumentos, por lo menos a mi necesito más detalles”.

“Son muchas cosas a tener en cuenta, haremos lo necesario para que todas las ciudades de la Región se sumen, nuestro pueblo tiene un solo Jardín y debemos cuidarlo”, finalizó.

