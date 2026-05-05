(audio) Javier Rodríguez denunció el vaciamiento del INTA y pidió que sus tierras pasen a la Provincia

5 mayo, 2026 0

El Ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, denunció un plan de “vaciado” y “demolición” del INTA por parte del Gobierno Nacional, tras conocerse que las autoridades del organismo pusieron a disposición de la Agencia de Administración de Bienes del Estado unas 47.500 hectáreas distribuidas en todo el país para su futura venta.

Ante esta situación, el funcionario bonaerense confirmó que la provincia ha solicitado formalmente el traspaso de las tierras ubicadas en su territorio para garantizar la continuidad de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico que se llevan adelante en esos predios.

Rodríguez destacó que la investigación científica es el motor fundamental de la competitividad en el sector agropecuario y subrayó la importancia del sistema de chacras experimentales de la provincia.

En ese sentido, mencionó que mientras la Nación impulsa retiros voluntarios para desvincular a técnicos y profesionales calificados, la gestión provincial busca sostener el conocimiento mediante nuevas alianzas, como el reciente convenio firmado con la Universidad Agrícola de Qingdao y la Facultad de Agronomía de la UBA para la creación de un centro especializado en forrajeras.

Finalmente, el ministro vinculó este ajuste en los organismos científicos con el complejo escenario económico actual, marcado por una caída estrepitosa en el consumo de alimentos.

Según Rodríguez, la falta de poder adquisitivo de la población no solo genera una crisis social, sino que impacta directamente en los productores que se quedan sin demanda para sus productos, lo que agrava el panorama para todo el sector productivo bonaerense.

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