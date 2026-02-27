(audio) Jesús Barbagallo y el arte de viajar: “Antes era una aventura, hoy es una necesidad de relax”

En un emotivo dialogo con LU24, que recorrió cuatro décadas de historia, Jesús Barbagallo, referente de la agencia Venecia Viajes y Turismo, compartió las vivencias y transformaciones de un sector que cambió drásticamente desde sus inicios en 1984. La celebración, que tendrá como epicentro un evento de agasajo en el Club Social sirvió para reflexionar sobre cómo el acto de viajar pasó de ser una travesía rústica y compartida a una experiencia marcada por nuevas exigencias y realidades económicas.

Barbagallo recordó con nostalgia aquellos primeros viajes donde los colectivos no contaban con servicios básicos como baños y la velocidad no tenía los controles actuales, lo que convertía a cada salida en una verdadera aventura aceptada con total tolerancia por los pasajeros. Sin embargo, marcó una postura firme respecto a las tendencias actuales: mientras el mercado postpandemia empuja hacia viajes relámpago, su agencia se resiste a acortar itinerarios, defendiendo las estadías de ocho o nueve noches para que el turista realmente logre conocer destinos profundos como el Norte Argentino, evitando que el pasajero pase más tiempo sobre el micro que disfrutando del paisaje.

El análisis del empresario también tocó fibras sensibles sobre la realidad social y el mercado hotelero. Jesús observó con preocupación la progresiva desaparición de la hotelería intermedia de dos y tres estrellas, así como el desplazamiento del jubilado de ingresos mínimos y del trabajador de oficio, sectores que históricamente realizaban uno o dos viajes anuales y que hoy se ven marginados por los costos. A pesar de este escenario complejo, destacó que el espíritu del viajero sigue vigente y que el público actual, aunque más exigente con el lujo y la conectividad, mantiene intacta la “buena onda” al momento de salir de su rutina.

Hacia el cierre de la entrevista, Barbagallo reveló que, tras haber conquistado rutas emblemáticas como Machu Picchu por vía terrestre, aún conserva el sueño profesional de organizar un itinerario hacia las Islas Galápagos. Con un profundo agradecimiento a la comunidad de Tres Arroyos y recordando sus inicios junto a figuras como Clemente Santilli, el titular de Venecia Viajes reafirmó que el secreto de su permanencia ha sido la unión del grupo de trabajo y el respeto por un estilo de turismo que prioriza la experiencia humana y el conocimiento real de cada destino.

