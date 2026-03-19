(Audio) Joaquin Avendaño, joven emprendedor que trabaja de repartidor en Tres Arroyos

19 marzo, 2026 0

Un joven Tresarroyense de 14 años, estudia y trabaja de repartidor además hace mandados, Joaquin Avendaño en charla con FM Ilusiones dijo “empecé en esto el año pasado, con el propósito de arreglar una bicicleta que se me rompió”.

“Me gusto y hace dos semanas decidí empezar por mi cuenta, agradezco a mi madre por la publicidad, cada mandado dentro de las cuatro avenidas cuesta 2 mil pesos, luego varía por la distancia”, explicó.

“Siempre me gustó el tema de Remiseria y por mi edad, esto es lo que puedo hacer, cuento con el apoyo de mi familia, quienes deseen usar mi servicio pueden contactarse al 2983 – 355051”, contó.

“Me quedan tres años en la escuela y con este trabajo espero salir adelante”, finalizó.

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