(audio) José Luis Plaza celebró el regreso de los vuelos: “La política debe adaptarse al ciudadano”

4 mayo, 2026 0

El directivo de la Cámara Económica de Tres Arroyos, José Luis Plaza, manifestó su entusiasmo y profunda satisfacción tras el arribo del vuelo inaugural que conecta a la ciudad con Buenos Aires.

El dirigente, quien formó parte de la delegación que realizó el trayecto aéreo, destacó que este logro es el resultado de ocho meses de gestiones ininterrumpidas y un arduo trabajo administrativo para cumplir con las exigencias de la ANAC y los servicios de seguridad aeroportuaria.

Plaza subrayó que la puesta en marcha de este servicio no fue una tarea sencilla, mencionando que hubo que sortear diversas “piedras en el camino”, especialmente en lo que respecta a la coordinación de contratos con bomberos y servicios médicos.

Sin embargo, enfatizó que la clave del éxito residió en el esfuerzo horizontal de toda la comisión de la Cámara Económica, donde el trabajo en equipo prevaleció por sobre los cargos jerárquicos de sus integrantes.

El directivo no ocultó su preocupación por el estado crítico de la infraestructura vial, describiendo como “terrible” el deterioro de la Ruta 3. En este sentido, planteó que la nueva vía aérea se vuelve una alternativa indispensable para la región.

Asimismo, Plaza dejó una fuerte reflexión sobre la gestión pública, señalando que “los tiempos de la política no son los mismos que los del ciudadano común” y que es la dirigencia quien debe adaptarse a las necesidades de la gente a través del diálogo y el trabajo constante.

Con la aeronave ya operativa en la pista local, Plaza se mostró optimista respecto al futuro del servicio. Contrario a quienes dudan de la sostenibilidad del proyecto, el dirigente aseguró que existen condiciones para que esta conectividad perdure de forma definitiva, marcando un antes y un después en el desarrollo y el prestigio de Tres Arroyos y su zona de influencia.

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