(Audio) Juan Cruz Hiriart es Guardavidas

5 marzo, 2026 0

El oriundo de San Cayetano Juan Cruz Hiriart se recibió de Guardavidas, desde LU 24 le consultamos y demostró su felicidad por este logro.

En primer lugar, dijo “la carrera la hice el año pasado por algunos problemas no pude terminar, pero este año decidí completarla. La experiencia es muy linda los profesores están predispuesto a ayudar”.

“La salida laboral no solo es en nuestro país, sino también en países vecinos, mi idea es ejercer en la playa”, concluyó.

Volver