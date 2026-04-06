(audio) Juan Cruz López nuevo Administrador del Hospital Pirovano

6 abril, 2026 0

El Contador Público Juan Cruz López Oriundo de Benito Juárez, es el nuevo Administrador del Hospital Pirovano, el mismo habló con LU24 y dijo “yo hace 18 años que trabaje en ARBA, en un primer momento en la Sede de La Plata, Bahía Blanca y actualmente estaba en la Subgerencia de Azul”.

“También estuve en la Municipalidad de La Plata y Benito Juárez, mi vocación pública de Servicio es estar siempre atento a lo que necesita el ciudadano”, enumeró y mencionó que “me encontré un equipo de trabajo muy lindo, conté con la ayuda del Contador y Exadministrador Pablo Huerta, quien quedó en colaborar ante cualquier duda”.

“Por suerte, Pablo Garate está decidido en colaborar con nosotros para mejorar el Servicio de Salud en nuestra Localidad”, aclaró y acotó que “la situación general es muy preocupante, tener un Presidente que lo único que sabe hacer es dejar sin trabajo a la gente y recortar, no es fácil trabajar, pero con el apoyo y trabajo necesario saldremos adelante”.

“Hablé con Eugenio Coco Galilea y me ayudó muchísimo su visión y acompañamiento, creemos que con la colaboración necesaria mejoraremos el Servicio”, concluyó.

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