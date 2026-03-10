(Audio) Juan E. Barra: llevará a cabo la 16º edición de su Fiesta Provincial Del Asado Pampeano

10 marzo, 2026 0

Este fin de semana, Juan E. Barra vivirá un momento inolvidable con una nueva edición de su Tradicional Fiesta Provincial Del Asado Pampeano, la misma se realizará en el marco del 117º aniversario del pueblo.

Isidro Alonso Presidente de la Comisión organizadora de dicho evento, en charla con LU24 dijo “por suerte, estamos bien preparados, nos encontramos armando el escenario, para recibir a la gente”.

“Nuestro propósito es cumplir y que las personas se vayan conformes, como cada año empezaremos con el aniversario del Pueblo, con una fiesta y el domingo hacemos el Asado”, explicó.

“Por otro lado, preparamos el desfile Cívico, para conmemorar el Aniversario del Pueblo, continuando con el Concurso del Asado Pampeano”, mencionó y detalló que “año a año, siempre cocinamos 1.100 kilos de carne asada, apuntamos a esa cantidad con el propósito de que sobre y que no falte”.

“Las propuestas musicales son: una vez finalizado el Concurso empezamos con Folclore, otros espectáculos, Adrián Maggí, El Pampita, Pancho Santarén, entre otros artistas y grupos muy interesantes”, contó.

“Por suerte en nuestra fiesta nos visitan personas de toda la zona, los invitamos y esperamos a todos para vivir dos jornadas inolvidables”, finalizó.

Volver