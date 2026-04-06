(audio) Juan Elgart asegura la transitabilidad de los caminos rurales tras las lluvias

6 abril, 2026 49

A pesar de las intensas precipitaciones registradas recientemente en la región, el Ente Vial de Tres Arroyos informó que la situación de los caminos rurales se mantiene bajo control y sin las complicaciones críticas que afectan a distritos vecinos. Según explicó Juan Elgart a LU24, referente del organismo, la caída de agua se dio de manera pausada, lo que permitió que tanto el suelo como la red de canales construida previamente cumplieran su función de drenaje de forma eficiente.

Esta realidad contrasta con el panorama de localidades como Olavarría o Azul, donde el anegamiento ha generado serias dificultades logísticas.

En términos operativos, la gestión se encuentra enfocada en maximizar la eficiencia ante el complejo escenario económico nacional. Con un presupuesto anual de 800 millones de pesos, el Ente Vial monitorea de cerca el costo del combustible, cuya adquisición se realiza de forma mensual.

Para evitar que los incrementos de precios afecten el plan de trabajos, se ha implementado un esquema de labor que optimiza el rendimiento de las máquinas distribuidas en el territorio, priorizando la planificación estratégica para reducir traslados innecesarios y gastos operativos superfluos.

Respecto al equipamiento, el organismo mantiene firme su objetivo de renovar la flota para garantizar la vida útil de los servicios. Actualmente, se avanza en los procesos administrativos para la adquisición de dos nuevas motoniveladoras durante el presente año.

Aunque el recambio de unidades conlleva tiempos burocráticos y de papelería, la inversión está contemplada dentro de la planificación financiera, entendiendo que el mantenimiento de la maquinaria es vital para prevenir contingencias y roturas que podrían desestabilizar el presupuesto asignado.

Finalmente, se destacó que Tres Arroyos presenta una situación ventajosa en comparación con el Plan Director de Caminos Rurales presentado por el Ministerio de Desarrollo Agrario provincial.

Si bien el municipio se alinea con las políticas estratégicas de la provincia, no sufre las problemáticas históricas de cortes de caminos por seis o siete meses que padecen otros sectores.

La mirada actual del Ente permanece puesta en el aprovechamiento de los recursos disponibles para sostener un estándar de transitabilidad que favorezca la actividad agropecuaria y la conectividad rural del partido.

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